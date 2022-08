Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Ambasadei Rusiei in Romania a fost declarat persona non grata și a parasit țara noastra, a anunțat vineri Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, decizia a fost luata avandu-se in vedere incompatibilitatea activitaților reprezentantului in cauza cu prevederile Convenției…

