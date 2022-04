Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca autoritatile romane au decis declararea ca personae non gratae pe teritoriul Romaniei a 10 persoane care activeaza in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, avand in vedere ca activitatile si actiunile acestora contravin prevederilor Conventiei…

- Ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu a dat un raspuns uluitor, marți, cand a fost intrebat de ce Romania nu a expulzat niciun diplomat rus, așa cum au procedat toate statele membre ale Uniunii Europene. „O astfel de decizie se comunica cand se ia. Nu e comentata sau explicata nici inainte nici…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, sambata, repatrierea cu succes in Romania a personalului Ambasadei Romaniei la Kiev. Activitatea institutiei este suspendata, la fel si activitatea Consulatului General de la Odesa. „In contextul ultimelor evolutii de securitate din Ucraina, Ministerul…

- Garantiile de securitate pe care Rusia cauta sa le obtina de la Occident includ prevederi care presupun plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Moscova a cerut garantii din partea NATO obligatorii din punct…