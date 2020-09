România exportă peste 600 de MW de electricitate; sursele regenerabile acoperă jumătate din producţie Romania exporta luni dimineata peste 600 de MW de electricitate, in contextul in care jumatate din productia nationala provine din surse regenerabile, potrivit datelor Transelectrica, analizate de AGERPRES.



Astfel, la ora 11:30, consumul tarii era de 7.193 MW, productia - 7.860 MW, diferenta de 668 MW reprezentand exporturi.



Principalele surse de productie sunt cele regenerabile, care asigurau, la ora mentionata, 51% din productia nationala.



Turbinele eoliene sunt pe primul loc, generand 1.849 MW, adica 23,98% din total, urmate de hidrocentrale - 1.718 MW (22,28%… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

