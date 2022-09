România exportă mai multe produse din tutun încălzit decât țigarete Exportul cu produse din tutun incalzit contribuie masiv la reducerea deficitului comercial al Romaniei. In 2021, exporturile de produse din tutun incalzit au depașit exporturile de țigarete, in condițiile in care Romania este al doilea cel mai mare producator de țigarete din Europa, alaturi de Germania. Exporturile totale de produse din tutun incalzit au atins in 2021 cifra de 723 milioane de euro, in timp ce exporturile de țigarete ale Romaniei s-au situat la 617 milioane de euro. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2021, exporturile de produse din tutun incalzit au depașit exporturile de țigarete, in condițiile in care Romania este al doilea cel mai mare producator de țigarete din Europa, alaturi de Germania, anunța Philip Morris Romania.

- In 2021, exporturile de produse din tutun incalzit au depașit exporturile de țigarete, in condițiile in care Romania este al doilea cel mai mare producator de țigarete din Europa, alaturi de Germania, anunța Philip Morris Romania.

- Uniunea Europeana a produs anul trecut aproximativ 13,5 milioane de biciclete, o crestere cu 11% fata de 2020, iar cei mai mari producatori de biciclete au fost Portugalia (2,9 milioane), Romania (2,5 milioane), Italia (1,9 milioane), Germania (1,4 milioane) si Polonia (1,2 milioane), arata datele publicate…

- S-a aflat care este gigantul german care se extinde in Romania și care a imprumutat 100 de milioane de euro pentru noi investiții. Gigantul din Germania este activ in nu mai puțin de 8 țari din Europa, cu peste 1.350 de magazine, precum și peste 139.000 de angajați. Un gigant german continua extindrea…

- Efectele actualei crize și a ratei mari a inflației au generat pierderi masive la mai toți retailerii din Europa. Din pacate, aceste efecte sunt resimțite, și pe piața romaneasca, mulți jucatori importanți anunțand creșteri de prețuri. Pe de alta parte, tot ca masura protecționista, aflam ca un mare…

- Exporturile de produse agricole ale Ucrainei au crescut pana la 2,5 milioane de tone in luna iunie, de la aproximativ 1,7 milioane de tone in luna mai, gratie majorarii exporturilor realizate prin porturile de la Dunare, a declarat vineri ministrul infrastructurii din Ucraina, Oleksandr Kubrakov,…

- In primele șase luni ale anului 2022, autoritațile romane au capturat peste 41 de milioane de țigarete, a caror valoare de piața se ridica la peste 26 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro), conform datelor www.stopcontrabanda.ro, singurul centralizator in timp real al capturilor de țigarete…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2021/22, care s-a incheiat la data de 30 iunie, au urcat cu 6,8%, pana la 27,47 milioane tone, de la 25,71 milioane tone in sezonul 2020/21, arata datele publicate de Comisia Europeana, transmite Reuters.