Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe școli auto din municipiul Chișinau, Ialoveni și Comrat au fost percheziționate astazi de ofițerii CNA și procurori in cadrul unor dosare de trafic de influența și fals in acte publice in care sunt cercetate faptele ilegale ale unor intermediari in procesul de obținere a permiselor auto. Potrivit…

- Clinica Sanovil angajeaza asistent medical generalist, reprezentant medical, fiziokinetoterapeut și infirmiera! Delice Pan cauta șofer pentru distribuție paine. Coroana Grand Hotel angajeaza paznic iar Centrul Micul Prinț cauta terapeuți pentru copii și tineri cu autism. NOI locuri de munca sunt disponibile…

- Dupa duelul cu Denzel Dumfries din primele minute ale partidei cu Olanda, pierduta de „tricolori” cu 0-3, Ianis Hagi are nevoie de un control medical amanuțit, fiind la spitalul din Munchen. Acesta a plecat separat fața de restul coechipierilor. Aventura Romaniei la Campionatul European a ajuns la final.…

- Marți, 3 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Dambovița, impreuna cu polițiștii de la structura de prevenire a criminalitații și cei de la Biroul Siguranța Școlara, au organizat o activitate de informare a tinerilor pe care i-au intalnit in gara din municipiul Targoviște…

- In Romania au loc alegeri europarlamentare data de 9 iunie 2024.La alegerile europene, oamenii din Uniunea Europeana voteaza membri care sa i reprezinte in Parlamentul European. Alegerile se organizeaza in toate cele 27 tari ale UE. Alegerile au loc o data la 5 ani. Ultimele alegeri s au desfasurat…

- Din cauza vremii extrem de calduroase, sezonul capușelor a ȋnceput mai devreme, anul acesta. Spitalele din Romania au ȋnceput sa primeasca pacienți cu mușcaturi de capușe ȋnca din luna martie, fața de aprilie, cum se ȋntampla pana acum. Copiii sunt cei mai afectați de acest fenomen. Cea mai sigura modalitate…