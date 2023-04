Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a indemnat marți, de la pupitrul hemiciclului Parlamentului European, ca Uniunea Europeana sa continue sa sprijine Ucraina in lupta sa pentru libertate și sa iși pastreze ușile deschise pentru Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Adresandu-se deputaților europeni…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca , Emil Boc, a transmis, vineri, un mesaj la un an de la inceperea razboiului declansat de Rusia impotriva Ucrainei in care afirma ca Uniunea Europeana a greșit in 2014 pentru ca nu a avut o reacție dura cand Rusia a anexat Crimeea.

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul…

- O adresa a Comisiei Europene din 16 ianuarie 2023 catre Reprezentanța permanenta a Romaniei pe langa UE poate arunca in aer relațiile țarii noastre cu Ucraina dar mai ales cu Uniunea Europeana, ținand cont de faptul ca Ucraina vrea adanceasca cu cel puțin 3 metri canalele Chilia și Bastroe, ceea ce…

- Marți, 14 februarie, președintele Letoniei, Egils Levits, a declarat in plenul Parlamentului European la Strasbourg ca „regimul de la Moscova s-a intors la ideologia colonialista, imperialista si rasista din secolului al 19-lea, iar pana cand societatea rusa nu va depasi si condamna aceasta ideologie,…

- Rusii prognozeaza ca Ungaria va integra Transilvania, iar Romania se va uni cu Moldova si va prelua regiunea Cernauti In urma cu 10 ani, cotidianul tabloid „Express Gazeta” – cunoscut pentru titlurile sale senzationaliste – prezenta o analiza si o harta a Europei anului 2035 care demonstra aspiratiile…

- Uniunea Europeana va incuraja Kievul sa negocieze cu Moscova daca Rusia iși va opri atacurile asupra infrastructurii ucrainene. Aceasta condiție a fost invocata de ministrul italian de Externe Antonio Tajani, relateaza Il Messaggero. "Doar daca Moscova va decide sa opreasca bombardarea țintelor strategice,…

- La Minsk a inceput marți, 17 ianuarie, procesul in contumacie impotriva opozantei in exil Svetlana Tihanovskaia, care este vizata de zece capete de acuzare, informeaza agenția belarusa de presa Belta, preluata de AFP și Agerpres . Printre acuzațiile care i se aduc se numara și acelea de inalta tradare…