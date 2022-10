Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, in cadrul conferinței de presa comune cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ca a cerut alianței nord-atlantice sa monitorizeze atent situația de la Marea Neagra.„Securitatea in regiune continua sa fie afectata de razboiul ilegal de agresiune dus de Rusia impotriva…

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu seful NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles. Ciuca a declarat ca Romania ramane pe deplin angajata in indeplinirea tuturor obligatiilor care ii revin si a anunțat cresterea bugetului pentru aparare, la 2,5% din PIB. „Am discutat despre amenintarile si provocarile…

- Romania este un aliat foarte valoros si NATO este pregatita sa apere Romania, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in conferinta de presa comuna desfasurata miercuri dupa intalnirea cu prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, aflat in vizita la Bruxelles.

- Premierul roman, Nicolae Ciuca, și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, au avut loc o intalnire, miercuri, la Bruxelles. Stoltenberg a subliniat ca in Romania sunt mii de soldați americani, belgieni, olandezi și francezi pentru a impiedica agresiunea (rusa), iar aceste trupe transmit un mesaj…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca in discutiile purtate miercuri cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a accentuat necesitatea ca Alianta sa monitorizeze atent, in continuare, situatia din Marea Neagra, avand in vedere dinamica ridicata a evolutiilor din regiune, cat si impredictibilitatea…

- Pregatirea si inzestrarea Armatei Romane reprezinta in continuare directii-cheie, pentru a intari capacitatea de aparare a tarii noastre si pentru a raspunde exigentelor si provocarilor geostrategice ca stat de frontiera externa a comunitatii euro-atlantice, a transmis premierul Nicolae Ciuca cu prilejul…

- Noile dotari de aparare aeriana de care vor beneficia state membre NATO prin intermediul European Skyshield Initiative (ESSI) sunt "pe deplin interoperabile si integrate fara probleme in sistemul aliat de aparare aeriana si antiracheta si vor spori semnificativ capacitatea de aparare'' a Aliantei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a discutat luni, 10 octombrie, cu ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, dupa atacul cu rachete al Rusiei, relateaza Reuters. Șeful NATO a reiterat sprijinul Aliantei Nord-Atlantice pentru Ucraina si a condamnat atacurile rusesti asupra infrastructurii…