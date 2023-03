Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Bulgaria au inregistrat, in decembrie 2022, rata de mortalitate in exces de -6% decat media naționala din perioada 2016-2019, fiind cea mai mica din UE, conform unui raport realizat de Eurostat. Dupa cele doua țari menționate, țarile care au avut rate de mortalitate in exces mai mici decat…

- Federatia Asociatiilor Bolnavilor de Cancer din Romania trage un semnal de alarma și spune ca țara noastra inregistreaza rate ale mortalitatii prin cancer cu 48% mai mari decat media Uniunii Europene in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 si 64 de ani. Mai mult, rata mortalitatii in randul…

- Testare gratuita pt cancerul de san si col uterin la Bistrita. Incepem noi actiuni de facilitare a accesului femeilor la servicii de testare gratuita pt cancerul de san si col uterin, acum si la Bistrita. DSP BN ...

- Comisia Europeana impreuna cu OECD a publicat, joi, primele profiluri de țara privind cancerul. Raportul privind Romania arata ca intr-un deceniu nu s-a inregistrat niciun progres și, deși țara noastra se situeaza sub media europeana ca numar de cazuri, are o mortalitate mai mare și in creștere, inclusiv…

- Agentia Internationala pentru Cercetarea Cancerului a inceput o intensa campanie de informare si educare cu privire la cancerul de col uterin, o boala care poate fi prevenita si tratata, dar care are o incidenta si o rata a deceselor foarte mari. In „Luna de constientizare a cancerului de col uterin",…

- Romania se afla pe locul 3 in Uniunea Europeana, dupa Lituania și Polonia, in ceea ce privește creșterea consumului de energie electrica primara. Potrivit celor mai recente date publicate de Oficiul European de Statistica Eurostat, la nivelul intregii Uniuni Europene, consumul de energie a crescut in…