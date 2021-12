Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea numarul 115, prin care s-a actualizat si lista țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. 1. Modificarea HCNSU 111/2021 privind regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din statele…

- UPDATE ora 12:40 – Romania ramane dedicata parteneriatului strategic pentru integrarea europeana a Republicii Moldova, a declarat, marti, presedintele Klaus Iohannis. ‘Republica Moldova se bucura de un sprijin covarsitor, durabil si transpartinic la Bucuresti. Suntem cu totii dedicati consolidarii parteneriatului…

- Finalul meciului Romania – Armenia 1-0 a declanșat o euforie fara margini in randul microbiștilor prezenți pe stadion. Un suporter roman aflat la Tribuna I a fost atat de exuberant incat a aruncat un pahar de bere inspre oamenii din staff-ul armenilor, care s-au plans la finalul meciului din Ghencea…

- Romania a invins Armenia, scor 1-0, și este la mana ei in cursa spre barajul Campionatului Mondial din 2022, din Qatar. Presa armeana a comentat meciul de luni seara, fiind dezamagiți de rezultatul echipei lor. Armenii au remarcat și ei problemele mari din apararea echipei lui Caparros in prima repriza,…

- Fostul internațional armean Arman Karamian (45 de ani) considera ca Romania pornește cu prima șansa in meciul cu Armenia, pentru joaca in fața propriilor suporteri, dar și pentru ca au aratat o forma mai buna in ultimele partide. Romania - Armenia, din grupa J a preliminariilor Campionatului Mondial,…

- Armenia, pe care Romania o va infrunta luni, la Bucuresti, a remizat cu Islanda, 1-1, vineri, in deplasare, intr-un meci din Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenii au deschis scorul la Reykjavik prin fundasul dreapta Kamo Hovhanisian (35), fiind egalati spre final, cand a marcat…

- Romania nu are decat o varianta pentru partida directa cu Armenia, pe 11 octombrie, in Ghencea, ca sa poata spera sa prinda prima manșa a barajului pentru Mondialul din 2020. Avantajata de propriile rezultate din luna septembrie (2-0 in Islanda, 2-0 cu Liechtenstein și 0-0 in Macedonia de Nord), dar…

- Specialiștii au transmis ca este indicat sa purtam maști de protecție, mai ales in partea de vest, acolo unde poluarea va fi mai mare. Vulcanul La Palma a inceput sa erupa in urma cu o saptamana și a impraștiat in aer cantitați foarte mari de cenușa și gaze toxice care afecteaza grav calitatea aerului. "A…