România este sub media UE, dar peste Austria, cu privire la speranţa de viaţă sănătoasă Romania este sub media Uniunii Europene cand vine vorba de speranta de viata sanatoasa la nastere, respectiv numarul de ani preconizat pentru ca o persoana sa traiasca fara probleme de sanatate, dar se situeaza peste alte state membre, precum Austria, Finlanda sau Slovenia, arata datele publicate marti de Eurostat.



Conform acestor date, in anul 2018, speranta de viata sanatoasa in UE era de 64,2 ani pentru femei si de 63,7 ani pentru barbati. In cazul Romaniei, speranta de viata sanatoasa era de 59,6 ani pentru femei si de 59,2 ani pentru barbati.



In randul statelor membre,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a avut si in 2018 cea mai mare rata a mortalitatii infantile din Uniunea Europeana, cu 6 decese la 1.000 de nasteri vii, aproape dublu fata de o rata a mortalitatii infantile de 3,4 decese la 1.000 de nasteri vii in Uniunea Europeana, arata datele publicate luni de Eurostat. Alte state membre…

- Copiii erau in 2018 grupul de varsta cu cel mai mare risc de saracie si excluziune sociala in aproape jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, iar procentul variaza de la 13,1% in Slovenia si 13,2% in Cehia, la 38,1% in Romania si 33,7% in Bulgaria, arata datele prezentate joi de Oficiul…

- Statul roman a incasat in 2018 taxe de mediu in valoare de 4,239 miliarde de euro, respectiv 7,95% din veniturile totale din taxe si contributii sociale, in crestere fata de 3,674 miliarde de euro, sau 7,85% din veniturile totale din taxe si contributii in anul 2017, arata datele publicate miercuri…

- Romania, peste media UE la utilizarea energiei verzi pt incalzire si racire Foto: Wikipedia.org România se situeaza peste media din Uniunii Europene în ceea ce priveste energia utilizata pentru încalzire si racire în anul 2018. Potrivit datelor Eurostat publicate…

- Datele publicate joi de Eurostat arata ca aproximativ 5,2% din persoanele angajate in Uniunea Europeana, cu varsta intre 15 si 64 de ani, au lucrat in mod obisnuit de acasa in anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% dintre salariati lucreaza de acasa, urmata de Finlanda (13,3%), Luxemburg…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de state membre) aveau la 1 ianuarie 2020 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 600 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…

- ​Tot mai multe companii ofera angajaților telefoane mobile, tablete și laptopuri pentru a le folosite în scopul muncii pe care îl desfașoara, când nu sunt la birou, conform Eurostat. La nivel european, în 2019 circa doua din trei companii facea acest lucru, iar în România…

- In 2017, proporția de femei cu varste cuprinse intre 50 și 69 de ani care au fost examinate de cancer la san (care au folosit o mamografie) in ultimii doi ani a diferit foarte mult intre statele membre. Pe baza programelor de screening, opt state membre au inregistrat rate de depistare a cancerului…