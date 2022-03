Stiri pe aceeasi tema

Presedintele american Joe Biden a autorizat sambata deblocarea a 200 de milioane de dolari reprezentand arme si alte tipuri de asistenta pentru Ucraina, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, va efectua vizite in Polonia si Romania, in perioada 9-11 martie, pentru a demonstra sustinerea Washingtonului pentru aliatii de pe flancul estic al NATO, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta Casa Alba, anunța Mediafax.

Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba in curand vreo intrevedere sau conversatie cu omologul sau rus, Vladimir Putin, a declarat Jen Psaki, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, subliniind, potrivit CNN, ca, "acum, nu este momentul".

Premierul Nicolae Ciuca a discutat, joi, cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, despre situatia de securitate si dezvoltarea relatiilor dintre cele doua tari. "Romania si Polonia sunt doi piloni de stabilitate in regiune care sustin abordarea coordonata a NATO pe Flancul Estic", a aratat Ciuca.

Presedintele american Joe Biden va organiza, luni, o noua runda de consultari cu partenerii si aliatii occidentali pentru a discuta despre situatia din Ucraina si raspunsul lor coordonat, anunta Casa Alba, citata de CNN.

Președintele american Joe Biden a convocat joi dimineața o reuniune a Consiliului Național de Securitate in Sala de Situații pentru a discuta ultimele evoluții din Ucraina, a declarat un oficial de la Casa Alba, informeaza Mediafax.

Președintele SUA, Joe Biden, a convocat celula de criza la Casa Alba și l-a sunat pe Volodimir Zelensky, președintele Ucrainei.

Președintele american Joe Biden urmeaza sa aiba o conversație cu liderii Uniunii Europene pe tema crizei de securitate din Ucraina. Solicitarea a fost facuta de Biden catre mai multe țari din Uniune, printre care și Romania. Din țara noastra participa președintele Klaus Iohannis, informeaza Digi24.