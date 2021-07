România este rușinea UE UE și la numărul de absolvenţi cu studii superioare Romania a fost pe ultimul loc in UE in 2020 la numarul de absolventi de studii superioare cu varsta cuprinsa intre 30 si 34 de ani, conform datelor Eurostat. Astfel, in 2020, putin peste 26% dintre tinerii cu varsta cuprinsa intre 30 si 34 de ani erau absolventi de studii superioare, potrivit mediafax.ro. La nivelul Uniunii Europene, 41% dintre tinerii din aceasta categorie de varsta erau absolventi de studii superioare anul trecut. Cea mai mare pondere a absolventilor de studii superioare de 30-34 de ani a fost inregistrata in Luxemburg – 62,2%, urmata de cea din Cipru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

