Romania este reprezentata in finala DigiEduHack 2019 de solutia castigatoare a Hackatonului organizat de Asociatia GO-AHEAD

gamEmotion, aplicatia castigatoare la GoAheadHackaton, a fost aleasa de un juriu international format din experti in educatia digitala, pentru a concura in etapa finala alaturi de alte 9 solutii din Europa si America de Sud.



gamEmotion face parte din cele mai bune 10 solutii selectate pentru a intra in etapa finala a competitiei internationale DigiEduHack, organizata sub egida Comisiei Europene.



Aplicatia are ca scop stimularea invatarii socio-emotionale (SEL), modelarea comportamentelor, abilitatilor si atitudinilor.



gamEmotion propune un mediu de invatare dinamic…