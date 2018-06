Romania este privita de chinezi ca Silicon Valley a Europei

Romania este vazuta ca Silicon Valley a Uniunii Europene, iar companiile romanesti pot gasi colaboratori de incredere pe piata chineza, a declarat, luni, la Bucuresti, Chu Lianyn, consilier in cadrul Consiliului de Promovare a Comertului International din regiunea chineza Quingdao.



Oficialul a participat la o intalnire cu oamenii de afaceri romani, organizata de USH Pro Business Center.



"Provincia pe care o reprezint este foarte industrializata. Putem coopera cu firmele romanesti in sectorul procesarii de alimente, dar si in cel IT, avand in vedere ca, asa cum stim cu totii,…