România este printre campioanele Europei la capitolul inflație Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna decembrie pana la 5,3%, de la 5,2% in noiembrie 2021, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (12%), Lituania (10,7%), Polonia (8%), Letonia (7,9%), Ungaria (7,4%) si Romania (6,7%), arata datele publicate, joi, de Eurostat. Rata anuala a inflatiei a crescut in decembrie 2021, fata de noiembrie 2021, in 18 de state membre, a scazut in alte sapte tari si a ramas stabila in doua state, acestea fiind Franta si Romania, unde rata anuala a inflatiei a ramas stabila la 6,7%. Presedintele Bancii Centrale Europene, Christine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

