România este pregătită pentru iarnă și are suficiente rezerve Romania este pregatita pentru iarna și are suficiente rezerve foto arhiva România este pregatita pentru iarna și are suficiente rezerve pentru sezonul rece - anunța ministrul interimar al energiei, Virgil Popescu. Guvernul a adoptat astazi programul de iarna în domeniul energetic; documentul conține masuri pentru siguranța și securitatea funcționarii sistemului electroenergetic national, precum și pentru realizarea stocurilor de combustibil și de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2021 - 31 martie 2022. Se constituie, de asemenea, Comandamentul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

