România este pe ULTIMUL loc în UE: avem cele mai periculoase drumuri In timp ce drumurile europene au fost si in 2019 cele mai sigure drumuri din lume, cu o medie de 51 de accidente mortale la un milion de locuitori, Romania este pe ultimul loc in UE la acest indicator, in conditiile in care a avut cea mai mare rata a accidentelor mortale din UE (96 de accidente mortale la un milion de locuitori, aproape dublu fata de media din UE), a anuntat joi Comisia... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

