- Inflația ridicata, care reduce puterea de cumparare, precum și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație. Ratele creditelor sunt in creștere din cauza majorarii dobanzilor și tind sa descurajeze investitorii sa cumpere…

- Cele mai recente date furnizate de Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM), arata ca producția din țara noastra a crescut cu 21.2% in primele 9 luni ale anului curent, fața de aceeași perioada din 2021. Pana acum, au fost produse 381.971 de mașini. Dintre acestea, Dacia a produs…

- Romania ocupa locul 28 intr-un clasament al celor mai atractive 34 state din Europa, Orientul Mijlociu și Africa (EMEA) pentru companiile private, reiese din analiza EMEA Entrepreneurial & Private Business Heatmap, realizata de rețeaua PwC. Clasamentul este realizat pe baza scorurile obținute in funcție…

- In luna august, inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au crescut cu +4.4% fața de august 2021, atingandu-se un nivel de 650.305 unitați. Pe primele opt luni din 2022: – au fost inmatriculate un numar de 5.996.638 unitați, o scadere cu -111.9% fața de perioada similara din 2021. – au…

- In perioada iulie – august a.c. au fost asamblate la uzinele Ford și Dacia din Craiova și Mioveni 61.634 de mașini. Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a dat publicitații raportul privind producția de mașini a Romaniei in lunile iulie și august. Conform datelor agregate de ACAROM,…

- In lunile iulie și august 2022 au fost produse in Romania 61.634 autoturisme, ceea ce reprezinta o creștere de 24.82 % fața de perioada similara din 2021, respectiv 49.375 unitați, transmite Asociația Constructorilor de Automobile (ACAROM). Dintre acestea 34.153 de unitați au fost produse in uzina Dacia…

- Fara mai multe natiuni la start din cauza conflictului din Ucraina si a contextului international, o noua editie a Campionatelor Europene de Rachetomodelism a avut loc, de curand, la Zrenjanin, in Serbia. La linia de start, doar 12 tari participante: Bulgaria, Cehia, Croatia, Marea Britanie, Italia,…

- Refugiati ucraineni din zece tari europene, printre care si Romania, sunt invitati sa raspunda la un chestionar online, in cadrul unui sondaj lansat marti de Agentia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), care se va incheia in septembrie. Sondajul se desfasoara in Bulgaria, Cehia, Estonia,…