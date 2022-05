România este pe locul 1 în UE la creșterea vânzărilor de mașini electrice Automobilele electrice si hibride si-au continuat cucerirea pietei europene in primul trimestru, iar Romania a avut cea mai mare crestere a vanzarilor de automobile electrice din Europa, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). In primele trei luni ale acestui an, vanzarile de automobile electrice pe baterie in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu 53,4% pana la 224.145 de unitati. Multe piete europene au inregistrat cresteri procentuale de trei cifre (peste 100%), insa Romania a avut cea mai puternica crestere procentuala (408%), in conditiile in care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

