- Un sfert din numarul total al angajaților din Romania sunt incluși in etapa a doua de vaccinare impotriva coronavirusului. Aceștia pot fi din administrația centrala, invațamant și industria alimentara. Aproape 1,5 milioane de angajați romani din domeniile considerate esentiale pot face vaccinul impotriva…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, le promite romanilor ca, impreuna cu echipa sa, va face totul pentru a relansa economia naționala in 2021. ”Nu lasam pe nimeni in urma și va rog sa aveți incredere in noi”, scrie premierul in mesajul de Anul Nou. In mesajul de Anul Nou, premierul Florin Cițu vorbește…

- Grupul TeraPlast a primit acordul de finanțare pentru proiectul de ajutor de stat depus de TeraPlast Folii Biodegradabile SRL. Proiectul are o valoare totala de aproape 12 milioane euro, din care circa 5,8 milioane euro reprezinta ajutor de stat. „Acordul primit reprezinta inca o dovada ca statul sprijina…

- „Asa cum a fost recomandat la nivelul UE si de catre OMS a fost elaborat un cadru strategic de organizare a activitatilor de vaccinare impotriva COVID-19, cadru care a stat la baza elaborarii Strategiei de vaccinare in Romania. Fiecare tara, plecand de la un cadru strategic general, si-a dezvoltat propria…

- "Toti romanii trebuie sa stie! Am semnat plata externa catre CE, reprezentand avans vaccin COVID-19, in suma de 12.058.345 Euro!", a scris Florin Citu pe Facebook, miercuri. In urma cu o zi, ministrul de Finante declara ca Guvernul a suplimentat, la rectificarea bugetara, suma necesara pentru plata…