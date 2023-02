Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele 11 luni din 2022, 2,828 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,7% (48.400 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In perioada…

- Obiectivul Romaniei trebuie sa fie depasirea cifrelor din 2019 in ceea ce priveste turismul, iar un indicator interesant trebuie sa ramana cresterea numarului de nopti pe care un turist le petrece intr-o destinatie, a scris ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, miercuri,…

- Recensamantul populației realizat de Institutul Național de Statistica scoate la iveala detalii care vor provoca o unda de șoc in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane. Fața de precedentul referendum, Biserica Ortodoxa a pierdut 2,3 milioane de credincioși. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Angajatorii s-au straduit sa tina pasul cu inflatia in 2022 si sa creasca salariile in plus fata de cat prevazusera la inceputul anului. Per total, salariul mediu net pe economie a ajuns la peste 4.000 de lei net in luna octombrie 2022, ultima luna pentru care exista date la Institutul National de Statistica,…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele zece luni din 2022, 2,565 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 1,5% (38.300 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite AGERPRES . In perioada…

- Romania a importat, in primele zece luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de peste 1,828 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 20,1% (-459.800 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Romania a produs, in primele noua luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,19 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 148.300 tep (-6,3%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent…