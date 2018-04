Serban Papacostea s-a nascut la 25 iunie 1928, in Bucuresti, unde a urmat studiile liceale si universitare. In 1950 a absolvit cursurile Facultatii de Litere si Filosofie, Sectia istorie-geografie, iar in 1968 si-a sustinut teza de doctorat cu tema „Regimul dominatiei austriece in Oltenia (1718-1739)“.

In perioada comunista, in anii studentiei, a fost deportat intr-un lagar de munca fortata la canalul Dunare - Marea Neagra.

A lucrat initial ca bibliotecar la Biblioteca Centrala Universitara (1954-1957), pentru ca apoi, vreme de peste 50 de ani, incepand cu 1957, sa devina cercetator…