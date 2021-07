Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia Covid-19 a avut un impact considerabil asupra europenilor. Uniunea Europeana a inregistrat in 2020 un numar record de decese din ultimii 60 de ani, potrivit primelor statistici disponibile, ducand la o usoara scadere a populatiei, a declarat vineri Eurostat. Tarile UE au inregistrat cu 534.000…

- Comisia Europeana a revizuit semnificativ prognoza de crestere economica pentru Romania in acest, la 7,4%. Aceasta estimare este cu 2,3 procente mai mare fata de prognoza din primavara si plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europeana, urmata de Irlanda, cu 7,2%. Totodata, estimarile Comisiei Europene…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a scazut cu 2,5% in 2019, comparativ cu 2018, cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere fiind in Romania (96 de decese la un milion de locuitori), arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica…

- Romania si Italia sunt singurele doua tari din Uniunea Europeana care au accesat partea de imprumuturi din Facilitatea de Recuperare si Rezilienta a UE, in timp ce restul tarilor europene au accesat doar partea de granturi, a declarat, marti, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private…

- Capitolul ”Revizuirea cadrului fiscal” din Planul Național de Redresare și Reziliența este o inșiruire obiective care au ca scop sporirea veniturilor la bugetul de stat insa nu e clar cum. Și nu sunt prezentat soluții curajoase concrete de a atrage mai mulți bani. Se spune la un moment dat ca incepe…

- Inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), realizat la propunerea ministrului roman de Externe, Bogdan Aurescu, s-a desfașurat, luni, la ora 17.00.In alocuțiunea susținuta, Klaus Iohannis a declarat ca are „incredere ca acest proiect va aduce valoare adaugata in contextual geopolitic…

- Social A avut loc prima “Lecție de informare europeana” in Roșiorii de Vede mai 31, 2021 09:31 Joi, a avut loc prima “Lecție de informare europeana” organizata de Centrul EUROPE DIRECT Teleorman la Liceul Tehnologic “Virgil Madgearu” din Roșiorii de Vede. Aceasta instituție de invațamant a fost declarata…

- Trupul lui Mihai, tanarul sofer roman de TIR omorat cu o sabie, intr-o parcare din Franta, nu poate fi adus in Romania pana la finalul anchetei de crima desfasurata de autoritatile franceze. Mihai a fost ucis, in noaptea de 16 spre 17 mai, intr-o parcare de pe autostrada N28 din Franta, in apropiere…