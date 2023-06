România este la coada clasamentului în ceea ce privește întâlnirile virtuale în afaceri Pandemia de COVID-19 a schimbat modelele de lucru și a determinat multe firme sa apeleze la intalniri virtuale pentru a reduce distanța fizica și a-și menține afacerile. Economia de timp și confortul unor asemenea intalniri au facut ca ele sa devina foarte populare la nivelul intregii lumi a afacerilor. Eurostat a realizat o statistica, la nivelul UE din care a rezultat ca peste 50% dintre intreprinderile cu 10 sau mai mulți angajați au organizat intalniri virtuale la distanța prin internet. In randul membrilor UE, a existat o mare variație a procentului de firme care au folosit aceasta caracteristica.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

