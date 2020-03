Stiri pe aceeasi tema

- Cap Limpede, stiri adevarate: Autoritatile romane i-au interzis intrarea in Romania cercetatorului rus A.I.Umnov-Denisov, care venise sa tina o conferinta despre descendenta slava a dacilor. Acesta a fost trimis inapoi in Rusia de pe Aeroportul Otopeni, potrivit unei postari a ambasadei. El venise in…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat statul roman in urma plangerii unei femei, victima a violentei domestice. Statul roman trebuie sa-i plateasca victimei, Gina Aurelia Buturuga, despagubiri de 10.000 de euro.

- Raed Arafat a oferit noi declarații despre un posibil cutremur major din Romania, dupa ce Turcia a fost zguduita de un seism de 6,8 pe scara Richter. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența a spus ca Romania este mai pregatita decat acum cațiva ani, insa nu va fi niciodata „100% pregatita”.

- Avocatul Gheorghe Piperea reamintește faptul ca, luni, Curtea de Justiție a Uniunii Euroepe (CJUE) va pronunța doua decizii care privesc Romania. Prima va fi cea referitoare la Secția Speciala de Investigare a unor Infracțiuni din Justiție, iar a doua vizeaza obligativitatea menținerii MCV.Citește…

- Jurnaliștii de la New York Times au facut o analiza a țarilor din Balcani, inclusiv a Romaniei și arata ca in cazul unui cutremur major aceste țari nu sunt pregatite și nu vor face fața. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, arata ca junaliștii au dreptate, dar soluția nu…

- De la București, in Romania, la Sofia, in Bulgaria, și in alte țari balcanice din sud-estul Europei, guvernele succesive nu au reușit sa abordeze riscurile pe care le prezinta imbatranirea cladirilor. Au incurajat boom-urile in construcții, in anii 90, in timpul tranziției de la comunism la capitalism,…

- Publicația americana The New York Times a gazduit un material amplu și a tras, totodata, un semnal de alarma, referitor la cat de pregatite sunt țarile din Balcani, inclusiv Romania, sa faca fața unui cutremur major.

- De la București, in Romania, la Sofia, in Bulgaria, și in alte țari balcanice din sud-estul Europei, guvernele succesive nu au reușit sa abordeze riscurile pe care le prezinta imbatranirea cladirilor. Au incurajat boom-urile de construire in anii 90, in timpul tranziției de la comunism la capitalism,…