România este în „zonă verde”: Rata de infectare este sub 1,5 în toate județele Toate județele din Romania se afla in zona verde din punct de vedere al epidemiei. Rata de infectare Covid-19 nu depașește 1,5 in niciun județ din țara. Cel mai mare indice de infectare Covid-19 este in București, Capitala avand o incidența de 1,49 a cazurilor la mia de locuitori in ultimele 14 zile. In 30 de județe rata de infectare este sub 1. Epidemia pe județe Mun. București 1,49Alba 1,47 Cluj 1,46Ilfov 1,39Caraș-Severin 1,24Prahova 1,24Sibiu 1,20Bihor 1,13Mureș 1,11Timiș 1,10Brașov 1,09Argeș 1,03Hunedoara 0,93Teleorman 0,89Salaj 0,88Arad 0,87Covasna 0,85Galați 0,84Harghita 0,84Constanța 0,80Bistrița-Nasaud… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

