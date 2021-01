Stiri pe aceeasi tema

- Județul Ilfov continua sa inregistreza cea mai mare rata de infectare din țara, fiind raportate 6,38 de cazuri la mia de locuitori, in usoara scadere fata de ziua precedenta. Capitala este pe locul doi la incidența a imbolnavirilor, cu 5,59, insa conduce la numarul de cazuri noi, care au ajus la peste…

- 3,04 miliarde de lei a fost valoarea pieței de servicii poștale anul trecut, în scadere cu 3% fața de anul anterior, deși traficul de colete care genereaza trei sferturi din totalul veniturilor poștale a crescut, arata un raport publicat joi de Autoritatea de reglementare în comunicații.…

- Județul Ilfov are cea mai mare rata de infectare din țara, fiind inregistrate 6,73 de cazuri la mia de locuitori, in usoara crestere fata de ziua precedenta. Pe locul secund este Bucureștiul, care are o incidența a imbolnavirilor de 6,03. Capitala conduce si la numarul de cazuri noi, insa acestea au…

- Municipiul București are cea mai mare rata de infectare din țara - 6,94, in creștere fața de raportarea precedenta, au anunțat duminica autoritațile. Dupa Capitala, care a raportat cele mai multe cazuri noi de COVID-19, in topul județelor cu cele mai mari rate de infectare se situeaza Ilfov, cu o incidența…

- Topul celor mai populare cautari pe Google in Romania in 2020 este condus de coronavirus si doua platforme de educatie la distanta, Google Classroom si Adservio. Restrictiile de circulatie au generat interes pentru declaratia pe proprie raspundere si formularul STS, potrivit news.ro.Anul 2020 a fost…

- Clasamentul Universitatilor din Romania 2020 publicat in aceasta dimineata de Asociatia Ad Astra a cercetatorilor romani din tara si strainatate vine cu un top 3 neschimbat in ultimii 5 ani. Universitatea de Vest din Timisoara isi mentine pozitia a 4-a, insa este devansata la scor de Universitatea de…

- Angajatii din domeniile Pharma si IT au, in continuare, venituri peste media pietei generale in Romania, reiese din datele celei de-a 5-a editii a studiului "Totala Remuneration Survey", realizat de Mercer Marsh Benefits.In acest context, Clujul este, pentru al doilea an consecutiv, orasul…

- Cel mai bine platit bugetar roman nu este presedintele tarii sau premierul, ci un secretar de stat de la Ministerul Finantelor, potrivit ziare.com. Este vorba de Tiberiu Mavrodin, care este si membru in doua consilii administrative, la CEC Bank si la Registrul Auto Roman. Potrivit sursei, acesta a castigat…