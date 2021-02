Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 719 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 370 de vaccinuri, 344 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ, s-a administrat un numar de 349 de vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 1.701 vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 1.130 de vaccinuri, din care 1.071 doze de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, in județ s-au administrat 571 vaccinuri.…

- In ultimele 24 de ore, in judetul Timiș, s-au administrat 786 de vaccinuri. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat 27 vaccinuri și nicio doza de rapel. De asemenea, in cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului Timiș, s-a administrat…

- Aproape 38.000 de persoane s-au vaccinat vineri, din care peste 1.400 cu doza de rapel. In total, de la inceputul campaniei, au fost vaccinate peste 370.000 de persoane. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, au fost administrate, vineri, 37.840 doze…

- Peste 233.000 de romani s-au vaccinat pana acum impotriva COVID-19, de la inceputul campaniei nationale de vaccinare, iar pana acum s-au inregistrat doar putin peste 800 de reactii adverse comune si minore. Medicul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19 a precizat…

- 50 de mii s-au inscris numai in București, unde deja nu mai sunt locuri libere pentru urmatoarele 20 de zile. Coordonatorul campaniei, Valeriu Gheorghița, a explicat la Digi 24, ca aceasta situație reflecta o evoluție existenta la nivel european, ca nu sunt suficiente doze care sa susțina ritmul dorit…

- In cadrul primei etape de vaccinare impotriva COVID-19, in judetul Timis au fost administrate, in ultimele 24 de ore, 343 de vaccinuri. De la inceputul campaniei au fost vaccinate in Timis 5.817 de persoane. Situatia campaniei de vaccinare in judetul Timis este urmatoarea: SPITALUL MUNICIPAL LUGOJ:…

- Cele mai multe imunizari s-a realizat in cadrul centrului de vaccinare de la Spitalul Județean de Urgența, unde a fost depașita media estimata de 50 de persoane pe zi. Campania de vaccinare impotriva Covid-19 a debutat cu dreptul in județul Buzau, la finalul primei zile fiind vaccinate 93 de cadre…