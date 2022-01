Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare cu coronavirus din Capitala este in creștere și se apropie de 12 cazuri la mia de locuitori. DSP București a raportat, miercuri, o incidența de 11,71 cazuri la mia de locuitori, fața de 11,03 la mie anunțata marți.In urma cu o luna, pe 26 decembrie, incidența in Capitala…

- Rata de incidenta COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, joi, de 7,15 cazuri la mia de locuitori, conform Directiei de Sanatate Publica. In ziua precedenta, incidenta a fost de 6,69 la mia de locuitori, cu 2.293 de noi imbolnaviri. Pe 12 ianuarie, Capitala a intrat in scenariul rosu Pe…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Inca 13 cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 27.12.2021, in Romania.Cele mai multe persoane infectate, in numar de 10, sunt din municipiul București, alte 2 persoane sunt din județul Ilfov și una din județul Galați.Persoanele infectate cu tulpina OMICRON…

- Ministerul Sanatații a raportat, astazi, alte trei cazuri de infectare cu varianta Omicron a Sars-CoV-2. Numarul imbolnavirilor a ajuns, astfel, la 11. „Inca doua cazuri noi cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 au fost confirmate astazi, 15.12.2021, in Romania. Este vorba despre doua femei in…

- Romania, singura tara din Uniunea Europeana care se afla in scenariul verde. Potrivit datelor INSP, in prezent Marea Britanie și Franța sunt țarile din Europa cu cele mai multe cazuri de infectare cu Covid-19, inregistrate in ultimele 24 de ore. Potrivit datelor Institutului National de Sanatate Publica,…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat doar 803 cazuri noi de COVID-19 și 54 de decese. Conform datelor de luni dimineața de la CNCCI, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 803 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 54 de decese. Informațiile vor fi…

- Pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.666.097 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 8.636 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare, in vreme ce 48.664 de persoane diagnosticate cu infecție cu…