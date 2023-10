Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a vizitat Romania pe 10 octombrie, dar vizita nu a decurs in totalitate conform planului, cu un discurs programat in fața legislativului țarii amanat in ultimul moment, scrie foreignpolicy.com. Zelensky insuși a anulat discursul, dar adevaratul motiv a fost respingerea partidului naționalist de opoziție din Romania, Alianța pentru Uniunea Romanilor (AUR), care a amenințat ca va protesta impotriva discursului. Partidul și-a dublat susținatorii de la alegerile parlamentare din 2020. Și conduce in unele sondaje pentru alegerile pentru Uniunea Europeana de…