PSD avea dreptare: Romania este datoare-vandura! Datoria externa totala a Romaniei a crescut la sfarsitul lunii iunie cu 2,09 miliarde euro, la 128,02 miliarde euro, fata de decembrie 2020 (125,92 miliarde euro), arata datele publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). „In perioada ianuarie – iunie 2021, datoria externa totala a crescut cu 2,096