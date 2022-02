Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de grau moale din Uniunea Europeana in sezonul 2021/22, care au inceput la 1 iulie anul trecut, au ajuns la 16,92 milioane de tone pana la data de 6 februarie 2022, arata datele publicate marti de Comisia Europeana, transmite Reuters.

- Startup-urile și alte firme de tehnologie și inovație din Uniunea Europeana, inclusiv România, vor putea obține în anul 2022 noi fonduri europene, în valoare totala de 1,7 miliarde de euro, sub forma de granturi (nerambursabile) și investiții cu reținere de parți sociale din afaceri,…

- Comisia Europeana a deschis luni o ancheta ce vizeaza casa de moda Pierre Cardin si Ahlers Group, un producator german de articole vestimentare, pe care le suspecteaza de practici anticoncurentiale, informeaza Reuters. "Este posibil ca brandul Pierre Cardin si Ahlers Group sa restrictioneze…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters și news.ro.…

- Comisia Europeana ar urma sa propuna in ianuarie reguli care sa stabileasca daca proiectele de gaze si cele nucleare vor fi incluse in ”taxonomia finantelor durabile” a UE. Aceasta este o lista a activitatilor economice si a criteriilor de mediu pe care trebuie sa le indeplineasca pentru a fi etichetate…

- O analiza realizata de Comisia Europeana privind situatia sanatati in Romania arata ca media deceselor inregistrate la un milion de locuitori de la debutul pandemiei si pana la sfarsitul lunii august a acestui an este cu 12 procente mai mare decat media tarilor din Uniunea Europeana. Documentul denumit…

- Ungaria are dreptul sa aplice propriile masuri in domeniile in care Uniunea Europeana inca nu a luat masurile necesare pentru o implementare comuna a regulilor blocului, a stabilit vineri Curtea Constitutionala a Ungariei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decizia vine dupa ce guvernul premierului…

- Am citit, cu mandrie, va spun sincer, concluziile unui studiu ce arata ca Romania conduce in fruntea unui clasament european in ceea ce privește percepția asupra impactului pe care il avem asupra mediului. Mai precis, 88% dintre noi consideram ca schimbarile climatice au un impact asupra vieții de zi…