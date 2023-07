România este campioană mondială la videochat. Cel mai mic venit lunar, între 1.000 și 2.000 euro Romancele sunt in topul mondial al videochatului, iar țara noastra aduce aproximativ o treime din veniturile acestei industrii, arata un top neoficial al acestei industrii. Sunt mii de firme care iși declara veniturile și pot fi fiscalizate sau numarate, dar exista alte cateva mii de persoane care fac videochat pe cont propriu, astfel ca aceste […] The post Romania este campioana mondiala la videochat. Cel mai mic venit lunar, intre 1.000 și 2.000 euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

