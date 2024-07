Stiri pe aceeasi tema

- In vreme ce marii jucatori din industria luxului au dificultați, companiile de fast fashion sunt disruptive și extrem de profitabile, ceea ce creeaza probleme de la gestionarea deșeurilor la consumerism, guvernele incercand sa le tempereze activitatea prin taxe suplimentare, arata Radu Puiu, analist…

- Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro, este concluzia Comisiei Europene, in urma evaluarii privind compatibilitatea juridica si indeplinirea criteriilor de convergenta si luand in considerare factorii relevanti suplimentari pentru convergenta si integrarea economica, se arata…

- Un nou val de scumpiri este preconizat pe fondul creșterii salariului minim in Romania. Adrian Negrescu, analist economic, spune care sunt domeniile in care se vor resimti cele mai mari cresteri de tarife. „Creșterea aceasta a salariului minim de la mijlocul anului va duce creșteri de prețuri, mai ales…

- Romania a reușit sa caștige titlul de campioana europeana de junioare pe echipe la gimnastica ritmica. Amalia Lica si Lisa Garac au bifat la Budapesta o performanta istorica pentru tara noastra.

- In ultimul raport al Comisiei Europene, Romania a fost identificata ca lider in importul de carne de porc congelata in primele doua luni ale anului 2024. Cu cantitați semnificative provenind din America de Sud, in special din Chile, țara s-a distanțat de alte state membre ale UE, depașind chiar și Germania…

- In acest weekend, pe 27 martie, se desfașoara la Wuhan in China, ediția 2024 a Campionatului Mondial de Dans Sportiv pentru secțiunea dansurilor Standard destinate categoriei de varsta sub 21 de ani.

- MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din Romania, anunța ca o noua multipla campioana se alatura primului program de testare genetica gratuita pentru copiii recent diagnosticați cu cancer.

- In perioada 17-21 aprilie s-a desfașurat Campionatul European de Taekwon- Do ITF in Lublin, Polonia, competiție care a adunat la start 1488 de inregistrari și 840 de sportivi din 32 țari. Romania a caștigat la aceasta ediție noua medalii de aur, 17 medalii de argint și 19 medalii de bronz și se menține…