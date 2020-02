România este al şaptelea producător de leguminoase din Uniunea Europeană Productia totala de leguminoase (mazare, fasole, lupin, naut si linte) a Uniunii Europene a fost de 4,11 milioane tone in 2018, iar suprafata totala alocata acestor culturi a fost de 2,17 milioane hectare, adica o suprafata putin mai mica decat cea a insulei Sardinia, arata datele publicate luni de Eurostat. Statele membre UE cu cea mai mare productie de leguminoase in 2018 au fost Franta (840.000 de tone), Spania (690.000 de tone), Polonia (460.000 de tone), Germania (400.000 de tone) si Lituania (380.000 de tone). Impreuna, aceste cinci tari, au fost responsabile pentru 67% din productia totala… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

