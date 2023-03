Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/23, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 19 martie anul curent la 22,13 milioane de tone, in crestere cu 8% fata de cele 20,52 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/22, arata datele publicate…

- Un numar de 78 de firme din alte state membre ale Uniunii Europene, interpuse in achizitii intracomunitare de autoturisme rulate, in valoare de 80 milioane de euro, care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 16 milioane de euro, au fost identificate in Romania in perioada 2022 - 2023, potrivit…

- Circa 58,6 milioane de persoane au trecut frontiera Romaniei in anul 2022, dintre care 2,4 milioane treceri au fost la Aeroportul Cluj. Valorile de trafic inregistrate in 2022 in punctele de control de trecere a frontierei au fost de aproximativ 58,6 milioane treceri persoane – 42,2 milioane cetateni…

- Romania a exportat in primele zece luni ale anului trecut carne si preparate din carne in suma de 457,8 milioane euro, valoare in crestere cu 35,4% comparativ cu 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres.Cele mai mari exporturi s-au inregistrat in aprilie…

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din Romania prin cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, in scopul…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat, in 2022, amenzi in valoare de 217,4 milioane de lei, in crestere cu 80,7% fata de anul precedent, cand cuantumul a fost de 120,3 milioane de lei, conform datelor prezentate, joi, intr-o conferinta de presa, de catre Horia Constantinescu, presedintele…