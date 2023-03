Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 78 de firme din alte state membre ale Uniunii Europene, interpuse in achizitii intracomunitare de autoturisme rulate, in valoare de 80 milioane de euro, care au prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 16 milioane de euro, au fost identificate in Romania in perioada 2022 - 2023, potrivit…

- Ministrul de externe, Bogdan Aurescu anunta ca Romania va acorda un nou ajutor de 1,3 milioane de euro pentru victimele cutremurelor din Turcia si Siria. Seful diplomatiei romane a facut acest anunt la Bruxelles, unde a participat la o Conferinta internationala a donatorilor organizata de Comisia Europeana…

- Exporturile romanești de cereale s-au redus dramatic in 2022, in contextul afluxului de marfuri agricole ucrainene care tranziteaza țara noastra. Pare incredibil, dar Romania, liderul exporturilor blocului comunitar la porumb, a ajuns sa livreze la extern in total doar circa 375.000 de tone de porumb…

- Comisia Europeana a aprobat joi o schema de ajutoare in valoare de 44 milioane euro (217,7 milioane de lei) notificata de Romania pentru sprijinirea crescatorilor de bovine, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar, preluat de Agerpres.…

- Producatorul portughez de energie regenerabila EDP Renovaveis (EDPR) a anuntat ca va demara actiuni in justitie impotriva noilor taxe impuse producatorilor de energie de Polonia si Romania, transmite Reuters. La fel ca multe alte sate membre ale Uniunii Europene, Romania si Polonia au introdus recent…

- Comisia Europeana a decis, in noiembrie 2022, interzicerea vanzarii de produse din tutun incalzit aromatizat incepand cu 2023 in toate țarile Uniunii Europene, inclusiv Romania, dupa ce a evaluat riscurile pe care le prezinta consumul lor.

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a exprimat joi speranta ca tara sa sa adere la Uniunea Europeana inainte de 2030, informeaza Reuters. „Dorintele mele sunt foarte ambitioase. Cred ca trebuie sa devenim membri ai Uniunii Europene pana la sfarsitul acestui deceniu”, a spus Sandu in declaratii…

- Comisia Europeana a aprobat recent o schema de ajutoare in valoare de aproximativ 200 de milioane euro (985 milioane de lei), notificata de Romania pentru sprijinirea procesatorilor de produse agricole, in contextul razboiului purtat de Rusia impotriva Ucrainei, informeaza Executivul comunitar. Schema…