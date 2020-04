Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun. Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare…

- Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei de la stabila la negativa și se asteapta la un deficit de 8% și o contracție economica de 5,9%, in 2020 Agentia de evaluare financiara Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului…

- Bursele europene au inchis sedinta de marti in crestere, pentru a doua zi consecutiv, pe fondul incetinirii extinderii pandemiei de coronavirus (Covid-19), transmite Reuters, citata de Agerpres. Dupa ce in timpul zilei a crescut cu 3,3%, indicele pan-European STOXX 600 a inchis in crestere cu 1,9%,…

- Liga 1 PROBLEME… Liga 1 a fost suspendata pe perioada starii de urgenta, iar cluburile au inceput sa ia masuri. Mai multe echipe au micsorat salariile, altele au intrat in somaj tehnic, in vreme ce altele, precum CFR Cluj, au stabilit ca salariile raman aceleasi. Presedintele AFAN (Asociatia Fotbalistilor…

- Ligile europene s-au suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, insa campionatul de fotbal din Belarus debuteaza joi, cu aprobarea Uniunii europene de fotbal (UEFA), relateaza EFE.Meciul care deschide prima etapa, Energetik Minsk - BATE Borisov, de joi, marcheaza startul ligii din Belarus,…

- Beneficiarii de fonduri nerambursabile naționale și europene iși vor reorganiza activitațile din contractele de finanțare, pentru limitarea raspandirii efectelor coronavirusului COVID-19, a decis, joi seara, Comitetul pentru situații de urgența. Masurile vin in contextul in care o serie de firme care…

- Cladirile noi, dar și cele existente care vor fi supuse unei renovari majore trebuie sa respecte, din acest an, noi standarde privind temperaturile ideale, calitatea aerului interior, nivelul de zgomot și iluminatul, pentru a asigura un climat interior sanatos și confortabil. Noile standarde naționale,…