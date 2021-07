Stiri pe aceeasi tema

- Hotarari ilare adoptate de Guvern miercuri in ședința la care a participat și președintele Klaus Iohannis, pentru a vorbi despre proiectul sau „Romania Educata”. Executivul a adoptat steme și steaguri pentru comune. Observația a fost facuta de economistul Cristian Paun, fost consilier al lui Ludovic…

- In cele 137 de pagini ale raportului Romania Educata, dat publicitații miercuri, 14 iulie, fotografia președintelui Klaus Iohannis apare de 24 de ori. Raportul „Romania Educata” a fost publicat de Administrația Prezidențiala, cu puțin timp inainte de ședința de Guvern de miercuri, in care urma sa fie…

- Raportul „Romania Educata” a fost publicat de Administrația Prezidențiala. Proiectul este prezentat inaintea ședinței de guvern la care participa și președintele Klaus Iohannis. Printre cele mai importante modificari se numara posibilitatea liceelor de a introduce un examen de admitere care va fi susținut…

- Guvernul urmeaza sa adopte miercuri un memorandum privind implementarea proiectului ''Romania Educata'' si aprobarea prioritatilor in reforma sistemului national de Educatie, in cadrul unei sedinte la care si-a anuntat participarea si presedintele Klaus Iohannis.STIRIPESURSE.

- Președintele Romaniei a susținut in cursul serii de miercuri o declarație cu privire la Educația din țara noastra, in contextul proiectului „Romania Educata”. Astfel, Klaus Iohannis a dezvaluit ca in ultimele zile, toți membrii Parlamentului și-au exprimat dorința de implicare in acest proiect care…

- Presedintele Comisiei pentru invatamant de la Camera Deputatilor, Natalia Intotero, a declarat miercuri ca i-a prezentat presedintelui Klaus Iohannis 24 de masuri propuse de PSD in domeniul educatiei, adresate studentilor, profesorilor si elevilor. "Marti, 6 iulie 2021, am participat la…

- Copresedintii USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, considera ca dezbaterile interne din PNL nu vor afecta functionarea coalitiei de guvernare. La finalul intalnirii de la Palatul Cotroceni pe tema proiectului "Romania Educata", Ciolos si Barna au declarat ca discutiile cu presedintele Klaus…

- Romania Educata a eșuat! Au trecut cinci ani de cand președintele Klaus Iohannis a lansat proiectul Romania Educata!Un proiect care a ramas doar pe hartie, pentru ca s-a limitat, cel puțin pana in prezent, la consultari publice, la declarații politice, la așa-zise obiective de țara! Cunoașteți cate…