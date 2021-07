Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Romania educata”, aflat in utimele zile de consultari la Palatul Cotroceni inainte de a fi trimis la Guvern, propune o serie de modificari pentru parcursul unui elev la școala, evaluarile pe care le va susține și opțiunile ulterioare la liceu și invațamantul superior. Se introduce admiterea…

- Proiectul "Romania educata", al presedintelui Klaus Johannis Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Proiectul "România educata", al presedintelui Klaus Johannis, aflat în ultimele zile de consultari la Palatul Cotroceni, propune o serie de modificari pentru parcursul unui…

- Proiectul „Romania Educata” va fi aprobat saptamana viitoare in Guvern prin memorandum, dupa ultimele consultari pe care președintele Klaus Iohannis le are in aceasta saptamana cu societatea civila și decidenții politici. Proiectul propune mai multe modificari in sistemul de educație, printre cele mai…

- Invatamant liceal ar urma sa aiba trei rute – teoretic, profesional si vocational, iar anual va exista posibilitatea transferului intre ele, pe baza competentelor, prevede o varianta de lucrur a proiectului ”Romania Educata”, pentru care presedintele Klaus Iohannis a initiat de luni trei zile…

- Aceasta este una din noutațile pe care le aduce pachetul de reforma „Romania Educata”, propus de președintele Klaus Iohannis cu privire la viitorul proces de admitere in liceu. Pe langa prevederile respective, proiectul prezidențial de reforma mai prevede și reorganizarea inspectoratelor județene. Informația…

- Pentru admiterea la liceu in acest an, completarea fișelor de inscriere va fi in perioada 16-22 iulie, iar repartizarea computerizata, in 24 iulie. Depunerea dosarelor de inscriere la liceu va fi in 25 iulie. La admiterea in liceu, va conta in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala,…

- „Dupa ce vom avea incheiate in scurt timp concluziile la proiectul Romania Educata, care a beneficiat de cea mai larga consultare publica, este de datoria noastra, (...) chiar daca acest lucru va presupune munca inclusiv pe perioada concediilor, a lunii august, la un proiect a unei noi legi a Educației,…

- Proiectul „Romania Educata” pierde 1 miliard de euro, adica un sfert din totalul fondurilor pentru educație Cele mai mari taieri sunt de la universitați, și anume circa 70% din fondurile alocate inițial. Domeniul este urmat de invațamantul profesional dual, care pierde 50% din fonduri. O alta lovitura…