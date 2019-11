Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a vorbit despre scandalul dintre CSA și FCSB și spune ca, pentru el, Steaua adevarata e cea din Liga 1, condusa de nașul sau Gigi Becali. „Pentru mine lucrurile sunt simple. Steaua e cea din Liga 1. Justiția din Romania s-a pronunțat și a spus ca sunt doua Steaua. Cea din Liga 4, CSA, și…

- Decizia Ford vine in urma extinderii productiei de camioane si utilitare si a renuntarii la productia automobilelor de pasageri, cu exceptia modelului sport Mustang. Un purtator de cuvant al producatorului auto american a confirmat incheierea productiei modelelor Ford Flex si Lincoln MKT deoarece…

- La evenimentul lansarii din 11 septembrie, Apple a anunțat ca prețul de pornire al celui mai ieftin iPhone, modelul 11, va fi de 699 dolari. Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anunțat vineri, 20 septembrie, prețul de vanzare al telefoanelor, care sunt deja disponibile la precomanda.…

- Romanii cu venituri mici platesc unele dintre cele mai mari taxe din Europa. Bogații sunt impozitați sub media europeana Romania face parte dintre țarile care ii taxeaza mult pe cei care caștiga puțin, in timp ce impozitarea pentru venituri peste 1,5 milioane de dolari se situeaza sub media europeana,…

- Persoanele cu venituri mari care castiga 1,5 milioane de dolari pe an in tarile G7 platesc impozit pe venituri cu peste 60% mai mult decat cele din economiile BRIC, conform unui nou studiu realizat de UHY International, o retea internationala de servicii de contabilitate. Persoanele care castiga…

- Un roman este imaginea revistei Forbes, editia americana de luna aceasta. Cu o avere estimata la 1,4 miliarde de dolari, Daniel Dines l-a depasit pe Ion Tiriac si a devenit, astfel, cel mai bogat om din Romania.

- Romania, prin Ministerul Finanțelor Publice, iși va majora capitalul deținut la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, urmand sa subscie un numar total de 1.344 de acțiuni, in cadrul a doua majorari de capital, arata un proiect pus in dezbatere publica de minister, anunța MEDIAFAX.Citește…