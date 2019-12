România e sigură de turneele preolimpice! Cărui fapt datorăm această prezență Chiar daca nu se va clasa in primele 8 la Mondiale, Romania va ajunge la turneele de calificare pentru JO de pe locul 4 obținut la Euro 2018. Romania a pierdut meciul cu Rusia, scor 18-27, primul din faza grupelor principale de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia, și nu mai are șanse la medaliiRomania - Suedia (marți, ora 13:30) și Romania - Japonia (miercuri, ora 11:00) sunt celelalte partide pe care le avem de disputat in ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

