România e sancționată de UE pentru deșeuri care nu îi aparțin: zeci de tone de cauciuc, trimise de Germania la noi Zece tone de deșeuri de cauciuc au fost oprite la intrarea in țara de polițiștii de frontiera de la Vama Borș. Deșeurile proveneau din Germania și erau destinate unei firme din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Romania e sancționata… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEe sancționata…

Stiri pe aceeasi tema

- O conferinta internationala a donatorilor pentru a ajuta Republica Moldova sa faca fata afluxului de refugiati ucraineni se va desfasura pe 5 aprilie la Berlin, fiind organizata de Germania, Franta si Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au facut joi zeci de percheziții in Dambovița, in cadrul unor ordine europene de ancheta și alte 9 in Germania și Marea Britanie la persoane suspectate de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, camata și șantaj. Fii…

- Irlanda, Austria, Germania, Croatia, Letonia si Romania sunt singurele state membre UE care au raportat un declin al economiei in trimestrul patru din 2021, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat), relateaza Agerpres.…

- Germania va trimite inca trei avioane de vanatoare in Romania pentru a sprijini misiunea de poliție aeriana a NATO, a anunțat joi Ministerul Apararii de la Berlin, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Germania a cucerit aurul in proba masculina de bob-4, disputata duminica, in ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, oferindu-i lui Francesco Friedrich ocazia sa urce pentru a doua oara pe cea mai inalta treapta a podiumului la competitia chineza, potrivit Agerpres. Fii la curent…

- Germania a ocupat primele doua locuri in proba feminina de bob-2, sambata, la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, in timp ce romancele Andreea Grecu si Katharina Wick s-au clasat pe locul 18, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Volumul schimburilor comerciale dintre Germania si Romania a insumat 33 de miliarde de euro, in 2021, in crestere cu 12,3% fata de anul precedent, arata datele AHK Romania - Camera de Comert Romano - Germana, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comisia Europeana a acordat in total 285 de milioane de euro pentru sprijinirea programelor operaționale ale Romaniei, Franței și Germaniei din cadrul Fondului social european (FSE). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…