România e pregătită să înceapă vaccinarea! Premierul Orban este optimist Incepe sa se vada luminița de la capatul tunelului in pandemia de coronavirus. „Exista vaccin anti-COVID”, a declarat premierul Ludovic Orban , miercuri, in debutul ședinței de Guvern. „Exista vaccin anti-COVID. E in fazele finale de aprobare, s-au finalizat testele clinice. Vedem, in sfarsit, o perspectiva certa pentru a rezolva aceasta epidemie grava de coronavirus care a dat peste cap lumea. Noi trebuie sa fim pregatiti sa ne organizam pentru a demara campania de vaccinare imediat ce vom putea accesa primele vaccinuri care ne sunt repartizare. Cantitatile vor fi repartizate proportional cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

