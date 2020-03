Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor Worldometers, Romania era luni seara pe locul 19 dintr-un total de 180 de tari la numarul persoanelor declarate vindecate. Procentul de vindecare in tara noastra este de 12,67% ceea ce plaseaza Romania in top 20 mondial.Citește și: Profilul mortilor de COVID-19 din Italia:…

- Noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate in Romania. Numarul total al persoanelor infectate a ajuns la 277. Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la 308 in Romania, insa veștile sunt proaste, intrucat a crescut numarul persoanelor aflate in Terapie Intensiva. ”Pana astazi, 20 martie,…

- Au fost confirmate oficial inca patru cazuri de coronavirus in Romania. Grupul de Comunicare Strategica aunta doua noi cazuri in Brasov si doua in Romania. Numarul testelor pozitive in Romania a ajuns la 79.Caz 76: Brașov, Barbat, 44 ani care s- a intors in data de 11 .03.2020 din Boston și…

- In București au fost confirmate alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba despre persoane care au intrat in contact cu fostul ofițer MAI. In Romania, numarul persoanelor testate pozitiv la Covid-16 a ajuns la 64. The post Coronavirus, 13 martie. Situatia actualizata a cazurilor din…

- Numarul total de cazuri COVID-19 confirmate la nivel global a depasit 118.000. De asemenea, numarul oficial al deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la aproape 4.300 in cursul zilei de miercuri, potrivit CNN. Situația in SUA s-a agravat, iar Trump a luat masuri drastice.

- In Romania, pana in prezent, trei persoane au fost diagnosticate cu COVID 19, dintre care o persoana a fost declarata vindecata dupa ce testele realizate conform procedurilor medicale au fost negative.Cele doua persoane diagnosticate cu virusul COVID 19 coronavirus sunt internate, in continuare, in…

- "In Romania au fost confirmate 3 cazuri de infectare cu coronavirus, starea celor trei pacienti fiind buna. Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public privind agravarea starii de sanatate a pacientului internat la Cluj, facem precizarea ca, potrivit datelor transmise de DSP Cluj, starea…

- Premierele cinematografice programate de Anul Nou Chinezesc au fost anulate pe fondul inmulțirii cazurilor de pacienți afectați de coronavirus, arata Hollywood Reporter, potrivit MEDIAFAX.Saptamana Anului Nou Chinezesc este considerata perioada cu cele mai mari incasari in cinematografe, incasarile…