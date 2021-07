Stiri pe aceeasi tema

- Trei sferturi dintre romani sunt in favoarea introducerii monedei euro, cel mai mare procent de respondenți cu opinie pozitiva din Europa, conform celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat vineri. Sondajul a fost realizat in cele șapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, și…

- Trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre care nu au adoptat inca moneda unica, arata sondaj Eurobarometru Flash realizat in Bulgaria, Cehia, Croația, Ungaria, Polonia, Romania și Suedia. Astfel ca 57 % dintre respondenți sunt in favoarea introducerii monedei euro in țara…

- Românii sunt în favoarea introducerii monedei euro, țara noastra având cea mare creștere a opiniei pozitive dintre țarile UE, proporția crescând de la 63% la 75%, comparativ cu 2020, reiese din cel mai recent sondaj Eurobarometru Flash. De asemenea, 23% au spus ca sunt împotriva,…

- Conform rezultatelor celui mai recent sondaj Eurobarometru Flash, publicat astazi, 9 iulie, trecerea la moneda euro se bucura de un sprijin larg in statele membre care nu au adoptat inca moneda unica. Sondajul a fost realizat in cele șapte state membre care nu au aderat inca la zona euro, și anume in…

- Preturile locuințelor au crescut cu 1,3% in zona euro si cu 1,7% in UE, in primul trimestru din 2021 comparativ cu precedentele trei luni, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania,…

- Judetul Calarasi este parte a "Retelei economice a regiunilor celor Trei Mari", o platforma de cooperare directa intre administratiile locale a 12 tari europene: Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Lituania, Letonia, Estonia, Austria, Slovenia si Croatia.

- In vederea conformarii la standardele si normele europene in domeniul securitatii sociale, Casa Nationala de Asigurari Sociale aplica in prezent 14 acorduri in domeniul securitatii sociale semnate cu Bulgaria, Portugalia, Romania, Luxemburg, Austria, Estonia, Cehia, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania,…

- Presedintele american Joe Biden, care a participat, luni, la Summitul Formatului Bucuresti (B9), desfasurat online, si-a exprimat angajamentul pentru refacerea aliantelor si întarirea relatiilor transatlantice, potrivit unei transcrieri a discursului acestuia publicat de Casa Alba, potrivit News.Summitul…