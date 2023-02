România e albastră! Cele mai mari surse de energie electrică din Europa în funcție de țară Centralele hidroelectrice au cota cea mai ridicata in producția de curent in Romania. Este o energie curata, ieftina, și puține state din Europa se pot mandri cu aceasta situație. Conform unei analize facuta de Visual Capitalist, in afara de Romania, hidroelectricitatea domina producția in Austria, Albania, Muntenegru, Suedia, Norvegia, Islanda și Portugalia. Carbunele domina in Turcia, Bulgaria, Serbia, Macedonia de Nord, Kosovo, Cehia, Polonia, Germania. Este o resursa poluanta, iar costurile de producție sunt mari, pentru ca genereaza multe deșeuri ce trebuie depozitate. Nuclearul domina in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

