România Durabilă și EM360, o nouă provocare: Dezbaterea ”Politici Europene pentru Noua Economie‘’ Lumea din timpul și de dupa pandemia Covid-19 nu mai este aceeași cu lumea de la sfarșitul lui 2019. Anul 2020 este Anul Covidului, dar Anul 2021 ar putea fi un “An Phoenix” pentru intreaga Uniune Europeana și, in particular, pentru Romania. Condiția esențiala este ca, deopotriva, mediul decident și simpli cetațeni sa ințeleaga rolul major pe care il vor juca politicile europene orientate catre schimbare creativa, catre restructurarea economiei capitaliste pe model sec. XX, catre aducerea in practica curenta a celor mai avansate și mai indraznețe idei și tehnologii ce vor transforma fundamental… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

