- Ministrul roman de externe, Bogdan Aurescu, alaturi de alți miniștri de externe, au cerut luni ca Uniunea Europeana sa aplice sancțiuni impotriva oligarhilor ruși care incearca sa destabilizeze statul de drept din Republica Moldova și Georgia.

- Uniunea Europeana pregatește sancțiuni pentru persoane care incearca sa destabilizeze situația din Republica Moldova. Despre aceasta a anunțat Comisarul european pentru Vecinatate și Extindere, Oliver Varhelyi, in plenul Parlamentului European care a dedicat o sesiune de dezbateri situației din țara…

- Creșterea varstei de pensionare starnește controverse in mai multe țari din Uniunea Europeana. Controversele apar in contextul noilor cerințe emise de Comisia Europeana, pentru accesarea fondurilor din PNRR. Ușor, ușor scandalul provocat de creșterea varstei de pensionare ajunge in mai multe țari europene,…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, in cursul anului trecut, in urma acțiunilor desfașurate de catre politisti – descinderi, controale de rutina etc-, au fost confiscate peste 3.000 de arme de foc, 370.000 de cartușe de diferite calibre, 500 kg de explozivi și peste 100 de tone…

- „Cred ca este clar pentru noi toți ca granițele Uniunii trebuie sa fie suficient de puternice, astfel incat sa pastram controlul, și trebuie, bineințeles, sa putem sa garantam securitatea interna a Uniunii. In prezent, aceasta inseamna ca pe la granița are voie sa treaca cel care indeplinește condițiile.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, inainte de participarea la Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, ca in acest context va recomanda propunerea pentru un regim separat de sanctiuni, pentru incercarile de destabilizare a Republicii Moldova de catre Rusia. „Avem un nou…

- Uniunea Europeana va lansa doua proiecte-pilot pentru suplimentarea protectiei frontierelor externe, a declarat vineri, Ursula von der Leyen, presedintele Comisiei Europene, planurile urmand sa inceapa sa fie aplicate in Bulgaria si Romania, potrivit unor oficiali de la Bruxelles, informeaza Mediafax.…