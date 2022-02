Stiri pe aceeasi tema

- Un camion care a intrat in Bulgaria venind din Turcia a fost gasit abandonat in orașul Burgas. Poliția bulgara a gasit inchiși in camion 61 de migranți, trei dintre ei cu simptome de asfixie, informeaza EFE, citata de Agerpres . In momentul in care au deschis usile spatiului de incarcare al camionului,…

- Romania se pozitioneaza in luna ianuarie 2022 ca avand cel mai mic cost al vietii intre tarile UE, pe locul 37 din 42 de state europene si pe locul 102 din 139 de state analizate pe plan mondial de catre site-ul numbeo.com. Pozitia ocupata este relevanta pentru zona din care facem parte, nu doar geografic…

- Utilizatorii aplicatiei Foodpanda au primit un mesaj prin care sunt anuntati ca serviciul se inchide si sunt redirectionati in aplicatia Glovo. Mesajul vine la mai bine de o luna dupa ce Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Glovoappro SRL preia compania Foodpanda Ro SRL, informeaza…

- Antrenorul secund al echipei zalauane de volei, Marius Lazar, si-a petrecut Sarbatorile de Iarna in cantonament, alaturi de nationala Under 18 a Romaniei, al carei selectioner este. „Tricolorii mici” au efectuat un stagiu de pregatire la Bucuresti in vederea participarii la primul turneu de calificarea…

- Ultima competitie de lupte organizata la Timisoara in 2021 este programata sambata, cu incepere de la ora 9:00, la sala „Prof. Mircea Albu”, situata pe strada Amforei. Editia din acest an a „Memorialului Bati Valentin” aliniaza la start 190 de sportivi din Estonia, Bulgaria, Serbia, Grecia, Ucraina,…

- `Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR), alaturi de alte noua institutii specializate de la nivelul statelor partenere inventariaza, in prezent, substantele periculoase care afecteaza calitatea apelor Dunarii si a afluentilor sai`, scrie institutia pe propria pagina de socializare. Initiativa…

- Administratia Nationala "Apele Romane" (ANAR), alaturi de alte noua institutii specializate de la nivelul statelor partenere inventariaza, in prezent, substantele periculoase care afecteaza calitatea apelor Dunarii si a afluentilor sai, a scris, luni, institutia pe propria pagina de Facebook, conform…

- Reducerea poluarii cu substanțe periculoase a apelor Dunarii este o prioritate pentru autoritațile naționale. Administrația Naționala ”Apele Romane”, alaturi de alte noua instituții specializate de la nivelul statelor partenere, inventariaza, in cadrul proiectului internațional „Danube Hazard m3c”,…